В Пермском крае подтвердили 1307 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 1307 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Всего в регионе заболели 348 220 жителей. В настоящее время в тяжёлом состоянии находится 171 пациент.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки госпитализированы 97 человек, передаёт ФАН со ссылкой на оперативный штаб. Всего в городе за минувшие 24 часа выявили 1547 случаев коронавируса.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.