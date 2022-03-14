В Пермском крае подтвердили 1307 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае подтвердили 1307 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае подтвердили 1307 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Всего в регионе заболели 348 220 жителей. В настоящее время в тяжёлом состоянии находится 171 пациент.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки госпитализированы 97 человек, передаёт ФАН со ссылкой на оперативный штаб. Всего в городе за минувшие 24 часа выявили 1547 случаев коронавируса.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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