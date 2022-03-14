В Татарстане зарегистрировали 592 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 592 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 131 150. Вылечились 111 749 жителей, включая 832 за минувшие 24 часа.

Также в регионе отменили обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующий указ подписала главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина, передаёт ФАН.

«Отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против COVID-19, на 10 марта 2022 года превышает 80%», — отметила она.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.