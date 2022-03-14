В Оренбургской области выявили 845 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 845 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в регионе заболели 202 475 жителей.

Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 658 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Общее число заболевших в республике достигло 171 716, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Выздоровел 160 831 житель (+1157 за сутки).

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.