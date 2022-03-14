Экономист Беляев поддержал подписанный Путиным закон о нефтегазовых допдоходах бюджета

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Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона, в соответствии с которым упрощается направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели страны.
Экономист Беляев поддержал подписанный Путиным закон о нефтегазовых допдоходах бюджета
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«Очень хорошо, что у нас решения принимаются быстро и адекватно, в соответствии с той ситуацией, которая складывается. А ситуация сложилась не катастрофическая, но, согласитесь, необычная и неординарная. Она близка к той ситуации, когда как раз нужно быстро принимать решения», — сообщил эксперт.

Экономист отметил, что решение принято оперативно и без бюрократических проволочек.

«Поскольку у нас образовались дополнительные доходы в связи с ростом цен на наши энергоносители, прежде всего на газ, а где-то у нас возникают дополнительные потребности в такого рода доходах и расходах, поэтому можно только положительно оценить решение», — добавил Беляев.

Ранее Путин подписал закон о направлении нефтегазовых дополнительных доходов бюджета на приоритетные цели.

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