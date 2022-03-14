Путин подписал закон о направлении нефтегазовых допдоходов бюджета на приоритетные цели

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым упрощается направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели страны.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.