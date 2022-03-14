Путин подписал закон о направлении нефтегазовых допдоходов бюджета на приоритетные цели
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым упрощается направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели страны.
- © РИА Новости / Михаил Метцель
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что закон вступает в силу со дня его опубликования.
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