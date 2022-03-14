Путин подписал закон о направлении нефтегазовых допдоходов бюджета на приоритетные цели

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Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым упрощается направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели страны.
Путин подписал закон о направлении нефтегазовых допдоходов бюджета на приоритетные цели
  • © РИА Новости / Михаил Метцель

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.

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