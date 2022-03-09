Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках.
С этой целью документ освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.
Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.
Ранее правительство России поддержало отмену НДС на драгоценные металлы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в текущих условиях вложения в золото могут стать «хорошей альтернативой покупке валюты».