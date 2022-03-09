Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках.

С этой целью документ освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.

Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.

Ранее правительство России поддержало отмену НДС на драгоценные металлы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в текущих условиях вложения в золото могут стать «хорошей альтернативой покупке валюты».