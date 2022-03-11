Замглавы МИД Панкин: Россия выполнит свои обязательства в энергетике, несмотря на санкции

Россия всегда выполняла свои обязательства в энергетической сфере и продолжит это делать, несмотря на санкции. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Какие пойдут волны? Волны эти вы уже видите — они пойдут и в сторону Западной Европы, зависимой от нас, но не потому, что мы используем поставки энергии как оружие. Мы всегда выполняем свои обязательства, которые вытекают из договорённостей и соглашений. Они не навязывались под дулом. И мы свои обязательства будем выполнять в той мере, в какой они востребованы», — заявил Панкин в интервью газете «Известия».

Он также отметил, что санкции «кувалдой ударяют» по партнёрам России на евразийском пространстве.

«Тема санкций и их купирования присутствовала в нашей евразийской повестке уже долгое время», — заключил Панкин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов в другие страны.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT отметил, что санкции против России ощутимо влияют на европейскую экономику.