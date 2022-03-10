Путин заявил о выполнении Россией всех контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов

Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов в другие страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны, экономики, мы с вами хорошо знаем. Они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее», — заявил Путин.

По его словам, «в этих странах указывают на те санкции, которые они вводят против России, как на причину ухудшения положения у них».

Президент подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства в области поставки энергоресурсов.

Как отмечается, «всё, что Россия должна поставлять, она поставляет основным потребителям и в Европе, и в других регионах мира».

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС.