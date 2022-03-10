Депутат Белик: санкции против России ощутимо влияют на Европу

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.

«Европа забывает, что санкции против нашей страны ощутимо влияют и на европейскую экономику. Европе в срочном порядке даже в теории очень сложно отказаться от российского газа», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, для поставок сжиженного газа в Европу нужны «дополнительные мощности — готовые терминалы, которых тоже нет».

«ЕС может рассматривать и пересматривать данный вопрос как угодно, но не стоит забывать, что в таком случае сами европейцы столкнутся со стремительным ростом тарифов на электроэнергию», — добавил Белик.

Ранее глава ЕК заявила о необходимости отказа Европы от российского газа.

По её словам, «ЕС должен избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов и для этого должен сделать масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии».