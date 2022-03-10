Депутат Белик: санкции против России ощутимо влияют на Европу
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«Европа забывает, что санкции против нашей страны ощутимо влияют и на европейскую экономику. Европе в срочном порядке даже в теории очень сложно отказаться от российского газа», — подчеркнул парламентарий.
По словам депутата, для поставок сжиженного газа в Европу нужны «дополнительные мощности — готовые терминалы, которых тоже нет».
«ЕС может рассматривать и пересматривать данный вопрос как угодно, но не стоит забывать, что в таком случае сами европейцы столкнутся со стремительным ростом тарифов на электроэнергию», — добавил Белик.
Ранее глава ЕК заявила о необходимости отказа Европы от российского газа.
По её словам, «ЕС должен избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов и для этого должен сделать масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии».