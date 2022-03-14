В Иркутской области подтвердили 1298 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области за минувшие сутки подтвердили 1298 случаев инфицирования коронавирусом.
В Иркутской области подтвердили 1298 случаев COVID-19 за сутки
  • АГН «Москва»

Как сообщает kp.ru со ссылкой на данные оперштаба, 1579 жителей региона выздоровели, 14 скончались. Лечение в больницах проходят 1897 пациентов.

Наряду с этим, стало известно, что в Удмуртии госпитализировали 28 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа, передаёт ИА «Удмуртия».

За тот же период специалисты выявили 370 новых случаев инфицирования. Шесть человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 957 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить