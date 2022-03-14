В Иркутской области подтвердили 1298 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области за минувшие сутки подтвердили 1298 случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на данные оперштаба, 1579 жителей региона выздоровели, 14 скончались. Лечение в больницах проходят 1897 пациентов.

Наряду с этим, стало известно, что в Удмуртии госпитализировали 28 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа, передаёт ИА «Удмуртия».

За тот же период специалисты выявили 370 новых случаев инфицирования. Шесть человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 957 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.