Невролог Евдокимов назвал возможную причину инсульта
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«Важной историей по инсульту являются проблемы в шейном отделе позвоночника. Это, наверно, процентов на 30 способствует риску по инсульту. Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово, скорее дорсопатия. Но, по сути, проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов», — сказал Евдокимов в разговоре с URA.RU.
Как объяснил невролог, мозговое кровообращение нарушается в том числе из-за мышечных спазмов, возникающих на почве стресса.
Шейный остеохондроз в этом отношении имеет большое значение, заключил врач.
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