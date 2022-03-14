Невролог Евдокимов назвал возможную причину инсульта

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, что проблемы в костно-мышечной системе и соединительной ткани, называемые дорсопатией, повышают риск инсульта более чем на 30%.

«Важной историей по инсульту являются проблемы в шейном отделе позвоночника. Это, наверно, процентов на 30 способствует риску по инсульту. Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово, скорее дорсопатия. Но, по сути, проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов», — сказал Евдокимов в разговоре с URA.RU.

Как объяснил невролог, мозговое кровообращение нарушается в том числе из-за мышечных спазмов, возникающих на почве стресса.

Шейный остеохондроз в этом отношении имеет большое значение, заключил врач.

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