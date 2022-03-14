Гематолог Трахтман рассказал, как COVID-19 может влиять на свёртываемость крови
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Тромбообразование, как и процесс растворения тромбов, идёт в организме постоянно, рассказал он в интервью радио Sputnik.
«Коронавирус приводит к довольно серьёзному нарушению свёртывающей системы крови, вызывая, в том числе, повышенную способность к образованию тромбов. Поэтому во все рекомендации по лечению коронавирусной инфекции входит в том числе использование антикоагулянтов», — сказал Павел Трахтман.
Он отметил, что коронавирус может спровоцировать ухудшение состояния здоровья. Например, может происходить образование микротромбов сразу во многих капиллярах, и это может привести к тяжёлым последствиям. При этом выявить их нельзя, потому что протяжённость сосудистого поля в организме очень велика.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».