Гематолог Трахтман рассказал, как COVID-19 может влиять на свёртываемость крови

Врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России Павел Трахтман рассказал, что COVID-19 часто приводит к разбалансировке свёртывающей системы крови и развитию тромбоза.

Тромбообразование, как и процесс растворения тромбов, идёт в организме постоянно, рассказал он в интервью радио Sputnik.

«Коронавирус приводит к довольно серьёзному нарушению свёртывающей системы крови, вызывая, в том числе, повышенную способность к образованию тромбов. Поэтому во все рекомендации по лечению коронавирусной инфекции входит в том числе использование антикоагулянтов», — сказал Павел Трахтман.

Он отметил, что коронавирус может спровоцировать ухудшение состояния здоровья. Например, может происходить образование микротромбов сразу во многих капиллярах, и это может привести к тяжёлым последствиям. При этом выявить их нельзя, потому что протяжённость сосудистого поля в организме очень велика.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».