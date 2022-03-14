Диетолог Мойсенко предостерегла от бесконтрольного применения БАДов и витаминов

Римма Мойсенко, врач-диетолог, главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, рассказала, как восполнить дефицит витаминов и микроэлементов в организме.

«Если мы говорим о витаминах и микроэлементах, то в идеале нужно «точечно» подбирать препараты. Только так вы сможете устранить дефициты. Это может сделать врач или нутрициолог», — отметила она в интервью радио Sputnik.

Если витамины и БАДы человек приобретает, не посоветовавшись со специалистом, то лучше остановиться на относительно безопасном наборе, продолжила Римма Мойсенко. Она напомнила, что даже витамин С может иметь противопоказания и побочные эффекты.

Ранее диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина в беседе с URA.RU рассказала о последствиях дефицита животного белка в рационе.