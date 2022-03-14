Врач Поздняков заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России

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Снижение коллективного иммунитета населения повлечёт за собой новый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Считать, что пандемия идет на спад или закончилась нельзя — сейчас закончилась острая фаза пандемии. Вирус остался в популяции во всех странах. Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнёт расти», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Он также допустил, что скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке.

«Естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведёт к тому, что подъём заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран. Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения», — пояснил Поздняков.

Ранее Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков дал прогноз развития ситуации с пандемией COVID-19.

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