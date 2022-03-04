Вирусолог Волчков дал прогноз развития ситуации с пандемией

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков дал прогноз развития ситуации с пандемией COVID-19.
Вирусолог Волчков дал прогноз развития ситуации с пандемией
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что «ковидная история» постепенно завершается, но это не значит, что в течение месяца-двух значения заболеваемости «уйдут в ноль».

«Нет. Это будет постепенное снижение. Сначала мы достигнем определённого плато. И ещё в течение текущего года у нас будут относительно низкие значения», — пояснил Волчков.

Как отметил эксперт, фактически наблюдается ситуация, когда популяционный иммунитет в открытых и условно открытых странах сформировался в значительной степени.

«Поэтому появление новых штаммов маловероятно», — добавил он.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.

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