Вирусолог Волчков дал прогноз развития ситуации с пандемией
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В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что «ковидная история» постепенно завершается, но это не значит, что в течение месяца-двух значения заболеваемости «уйдут в ноль».
«Нет. Это будет постепенное снижение. Сначала мы достигнем определённого плато. И ещё в течение текущего года у нас будут относительно низкие значения», — пояснил Волчков.
Как отметил эксперт, фактически наблюдается ситуация, когда популяционный иммунитет в открытых и условно открытых странах сформировался в значительной степени.
«Поэтому появление новых штаммов маловероятно», — добавил он.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.