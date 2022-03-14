Гематолог Трахтман рассказал о влиянии COVID-19 на тромбообразование

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Врач-гематолог Павел Трахтман в интервью радио Sputnik рассказал о влиянии коронавируса на образование тромбов в организме человека.

«Коронавирус приводит к довольно серьёзному нарушению свертывающей системы крови, вызывая в том числе повышенную способность к образованию тромбов. Поэтому во все рекомендации по лечению коронавирусной инфекции входит в том числе использование антикоагулянтов», — заявил Трахтман.

Он также отметил, что тромбообразование происходит в организме человека постоянно.

Ранее врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова рассказала, что у пациентов, переболевших коронавирусом, нередко обнаруживают признаки тромбоза.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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