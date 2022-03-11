Врач Гончарова назвала способ избежать тромбоза после COVID-19
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Подобные признаки могут проявиться и через неделю после выздоровления, и через месяц. Именно поэтому важно наблюдаться у специалистов и периодически сдавать анализ крови на показатели D-димера, рассказала врач сайту Pravda.Ru.
«Это белковый маркер, который характеризует риск тромбозов. И, соответственно, профилактические дозы или лечебные рассчитываются от характеристик клинического анализа крови, D-димера и других показателей, которые входят в протокол применения антикоагулянтной или антиагрегантной терапии», — объяснила Гончарова.
Как уточнила врач, такие виды терапии направлены на то, чтобы предотвратить «спаивание» клеток крови, — именно оно ведёт к образованию тромбов.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».