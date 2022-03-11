Врач Гончарова назвала способ избежать тромбоза после COVID-19

Врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова рассказала, что у пациентов, переболевших коронавирусом, нередко обнаруживают признаки тромбоза.

Подобные признаки могут проявиться и через неделю после выздоровления, и через месяц. Именно поэтому важно наблюдаться у специалистов и периодически сдавать анализ крови на показатели D-димера, рассказала врач сайту Pravda.Ru.

«Это белковый маркер, который характеризует риск тромбозов. И, соответственно, профилактические дозы или лечебные рассчитываются от характеристик клинического анализа крови, D-димера и других показателей, которые входят в протокол применения антикоагулянтной или антиагрегантной терапии», — объяснила Гончарова.

Как уточнила врач, такие виды терапии направлены на то, чтобы предотвратить «спаивание» клеток крови, — именно оно ведёт к образованию тромбов.

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