Врач Гончарова назвала способ избежать тромбоза после COVID-19

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Врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова рассказала, что у пациентов, переболевших коронавирусом, нередко обнаруживают признаки тромбоза.
Врач Гончарова назвала способ избежать тромбоза после COVID-19
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Подобные признаки могут проявиться и через неделю после выздоровления, и через месяц. Именно поэтому важно наблюдаться у специалистов и периодически сдавать анализ крови на показатели D-димера, рассказала врач сайту Pravda.Ru.

«Это белковый маркер, который характеризует риск тромбозов. И, соответственно, профилактические дозы или лечебные рассчитываются от характеристик клинического анализа крови, D-димера и других показателей, которые входят в протокол применения антикоагулянтной или антиагрегантной терапии», — объяснила Гончарова.

Как уточнила врач, такие виды терапии направлены на то, чтобы предотвратить «спаивание» клеток крови, — именно оно ведёт к образованию тромбов. 

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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