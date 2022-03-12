Американская платёжная система PayPal заблокирует электронные кошельки россиян с 18 марта. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств», — говорится в сообщении.

В компании призвали вывести остаток средств с кошельков до 18 марта 2022 года.

5 марта платёжная система PayPal приостановила предоставление услуг в России.

В пресс-службе ЦБ России заявили, что россияне не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard.