Платёжная система PayPal приостанавливает работу в России

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Электронная платёжная система PayPal приостановила предоставление услуг в России.
Платёжная система PayPal приостанавливает работу в России
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  • © DeFodi Images

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил директор PayPal Дэн Шульман, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, компания поддерживает международное сообщество, которое осуждает операцию на Украине.

Ранее японская компания по производству строительной техники Komatsu заявила, что приостанавливает поставки своей продукции в Россию.

Также, как сообщает Bloomberg, южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию.

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