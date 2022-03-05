Bloomberg: Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию
Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что компания пристально следит за ситуацией.
Согласно данным источников агентства, приостановка поставок касается всех товаров Samsung.
Ранее американская компания Apple объявила о приостановке продаж своей продукции в России.
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