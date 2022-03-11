Mir Pay предупредил о замедлениях в работе сервиса

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Работа приложения бесконтактной оплаты Mir Pay может быть замедлена из-за увеличения загрузок новых карт российской платёжной системы МИР. Об этом сообщила Национальная система платёжных карт (НСПК).
Mir Pay предупредил о замедлениях в работе сервиса
  • РИА Новости

«Из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса», — приводит РИА Новости сообщение НСПК.

В компании отметили, что пользователям не нужно предпринимать дополнительных действий по переподключению карты и пообещали в скором времени повысить скорость работы сервиса.

Ранее в НСПК сообщили, что карты платёжных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР. 

В Национальной системе платёжных карт напомнили, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем: МИР и UnionPay.

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