Mir Pay предупредил о замедлениях в работе сервиса
- РИА Новости
«Из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса», — приводит РИА Новости сообщение НСПК.
В компании отметили, что пользователям не нужно предпринимать дополнительных действий по переподключению карты и пообещали в скором времени повысить скорость работы сервиса.
Ранее в НСПК сообщили, что карты платёжных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР.
В Национальной системе платёжных карт напомнили, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем: МИР и UnionPay.