Минцифры: отключение «МегаФона» и «Ростелекома» от LINX не повлияет на скорость интернета
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«Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределён на другие узлы обмена интернет-трафиком», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В Минцифры отметили, что угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет.
Ранее агентство сообщило, что LINX подтвердило отключение российских операторов «МегаФон» и «Ростелеком» от точки международного обмена трафиком.
Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.
Блокировка Instagram начнётся в ночь на 14 марта.
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