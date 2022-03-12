Минцифры: отключение «МегаФона» и «Ростелекома» от LINX не повлияет на скорость интернета

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Отключение «Ростелекома» и «МегаФона» от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange) не повлияет на скорость интернета в России. Об этом сообщили в российском Минцифры.
Минцифры: отключение «МегаФона» и «Ростелекома» от LINX не повлияет на скорость интернета
  • Gettyimages.ru
  • © SeventyFour

«Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределён на другие узлы обмена интернет-трафиком», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В Минцифры отметили, что угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет.

Ранее агентство сообщило, что LINX подтвердило отключение российских операторов «МегаФон» и «Ростелеком» от точки международного обмена трафиком.

Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

Блокировка Instagram начнётся в ночь на 14 марта.

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