В Свердловской области выявили 2,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области выявили 2,2 тыс. случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Екатеринбурге (722 жителя).

С начала пандемии в регионе заболели 395,6 тыс. человек. Выздоровели 249,9 тыс. жителей, включая 4,3 тыс. за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 50 743 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.