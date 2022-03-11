В Ростовской области зафиксировали 1108 случаев коронавируса за сутки

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В Ростовской области зафиксировали 1108 случаев коронавируса за последние сутки.
В Ростовской области зафиксировали 1108 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 344,3 тыс. Коэффициент распространения сохраняется на уровне 0,72.

За 10 марта лаборатории области провели свыше 14,7 тыс. ПЦР-тестов.

В целом за минувшие 24 часа в России выявили 50 743 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.

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