В Ставропольском крае зарегистрировали 224 случая коронавируса за сутки

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В Ставропольском крае зарегистрировали 224 случая коронавируса за последние сутки.
В Ставропольском крае зарегистрировали 224 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Больше всего заболевших — в Ставрополе (102 жителя).

С начала пандемии в регионе заболели 188 тыс. человек.

Также стало известно, что в Татарстане первый компонент вакцины от COVID-19 получили 2006 подростков, передаёт «Реальное время» со ссылкой на замминистра здравоохранения республики, руководителя управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова.

Вакцина поступила в регион в конце января. Первая партия включала 2880 доз.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.

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