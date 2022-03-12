В Ставропольском крае зарегистрировали 224 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Больше всего заболевших — в Ставрополе (102 жителя).
С начала пандемии в регионе заболели 188 тыс. человек.
Также стало известно, что в Татарстане первый компонент вакцины от COVID-19 получили 2006 подростков, передаёт «Реальное время» со ссылкой на замминистра здравоохранения республики, руководителя управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова.
Вакцина поступила в регион в конце января. Первая партия включала 2880 доз.
Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.