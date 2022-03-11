В Оренбургской области выявили 617 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области выявили 617 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализирован 121 пациент.
В Оренбургской области выявили 617 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 200 126. Вылечились 170 083 жителя, включая 1504 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму за сутки зарегистрировали 953 случая COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в республике заболели 169 435 человек. Выздоровели 158 423 жителя (+1240 за последние 24 часа).

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.

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