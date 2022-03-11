В Татарстане зарегистрировали 638 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 638 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя руководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

С начала пандемии в регионе заболели 129 356 жителей.

Как рассказал замминистра здравоохранения Татарстана руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, выздоровели за минувшие 24 часа 2709 жителей.

«В реанимация пациенты всё ещё есть. Нас действительно заботит тот факт, что, казалось бы, снижается заболеваемость, но тем не менее коллеги, которые работают в ковидных госпиталях, говорят о том, что тяжесть заболевания довольно серьёзная у пациентов», — отметил Жаворонков, слова которого приводит «Бизнес Online».

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.