В Челябинске медцентры для пациентов с COVID-19 возвращаются к штатной работе

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В Челябинске возвращаются к прежнему режиму работы поликлиники и амбулаторные центры, которые были перепрофилированы для лечения больных коронавирусом.
В Челябинске медцентры для пациентов с COVID-19 возвращаются к штатной работе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на минздрав региона.

«В связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и сокращением числа обращений за медицинской помощью, с 14 марта амбулаторные центры, открытые дополнительно для приёма граждан с признаками коронавирусной инфекции, прекращают работу. Медучреждения продолжают принимать пациентов в штатном режиме с учётом разделения потоков и соблюдением всех противоэпидемических мер», — сообщили в ведомстве.

Наряду с этим стало известно, что в Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения для детей, передаёт «МИР 24».

С пятницы, 11 марта, организованные группы детей могут посещать театры, музеи, кинотеатры, цирки, выставки. Распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что послабления связаны с улучшением эпидемиологической обстановки.

Ранее портал стопкоронавирус.рф заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России опустился до 53,6%.

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