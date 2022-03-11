В Челябинске медцентры для пациентов с COVID-19 возвращаются к штатной работе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на минздрав региона.
«В связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и сокращением числа обращений за медицинской помощью, с 14 марта амбулаторные центры, открытые дополнительно для приёма граждан с признаками коронавирусной инфекции, прекращают работу. Медучреждения продолжают принимать пациентов в штатном режиме с учётом разделения потоков и соблюдением всех противоэпидемических мер», — сообщили в ведомстве.
Наряду с этим стало известно, что в Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения для детей, передаёт «МИР 24».
С пятницы, 11 марта, организованные группы детей могут посещать театры, музеи, кинотеатры, цирки, выставки. Распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что послабления связаны с улучшением эпидемиологической обстановки.
Ранее портал стопкоронавирус.рф заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России опустился до 53,6%.