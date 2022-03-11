Отоларинголог Зайцев рассказал, почему необходимо носить шапку весной

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил заболевания, которые угрожают тем, кто не носит шапку весной.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Каждый раз, когда не то что теплеет, а солнышко пригревает, психологически хочется снять шапку и уже раздеться, не использовать шарф, перчатки. Всё это чревато последствиями для ЛОР-органов. Выхолаживается полость носа, носоглотка, околоносовые пазухи, и это провоцирует риносинусит, воспаление слизистой носа, воспаление пазух носа. Гаймориты и этмоидиты — очень частая история», — сказал Владимир Зайцев.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ) Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.