Отоларинголог Зайцев рассказал, почему необходимо носить шапку весной

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил заболевания, которые угрожают тем, кто не носит шапку весной.
Отоларинголог Зайцев рассказал, почему необходимо носить шапку весной
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Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Каждый раз, когда не то что теплеет, а солнышко пригревает, психологически хочется снять шапку и уже раздеться, не использовать шарф, перчатки. Всё это чревато последствиями для ЛОР-органов. Выхолаживается полость носа, носоглотка, околоносовые пазухи, и это провоцирует риносинусит, воспаление слизистой носа, воспаление пазух носа. Гаймориты и этмоидиты — очень частая история», — сказал Владимир Зайцев.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ) Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.

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