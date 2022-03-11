Терапевт Чернышова перечислила причины чувства разбитости по утрам

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что усталость по утрам может быть вызвана разными факторами: от неправильного образа жизни до наличия хронических заболеваний.
Терапевт Чернышова перечислила причины чувства разбитости по утрам
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В беседе с «Москвой 24» эксперт объяснила, что одной из распространённых причин разбитости по утрам является переутомление. Также избыток сна может негативно сказываться на самочувствии с утра, считает специалист.

Кроме того, усталость может быть признаком проблем со здоровьем. В частности, усталость может сигнализировать о вирусных заболеваниях, а также о болезнях лёгких, почек и печени, продолжает эксперт. По её словам, это состояние может сопровождаться сильной головной болью. В этом случае стоит обратиться к врачу.

«Терапевт назначит общий анализ крови для начала и в дальнейшем выяснит, какое ещё обследование требуется, и тогда поставит диагноз», — сказала Чернышова.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

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