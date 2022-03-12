Юрист Ярмуш прокомментировала предложение Милонова о борьбе с травлей россиян за рубежом
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«Надо покидать эти площадки самим россиянам», — выразила мнение юрист.
По её мнению, необходимо «призывать россиян» отказаться от использования ресурсов, занимающихся травлей.
«Я поддерживаю приостановку (работы. — RT) данных соцсетей на территории России, соответственно, это единственно правильный выход в данной ситуации, в информационной войне, которую развязали западные СМИ», — заключила Ярмуш.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил подготовить обращение в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом.
По его словам, особую роль в этой травле играют зарубежные социальные сети, средства массовой информации и иные цифровые сервисы.
Кроме того, парламентарий заявил о необходимости блокировать разжигающий рознь контент в интернете на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.