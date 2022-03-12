Юрист Ярмуш прокомментировала предложение Милонова о борьбе с травлей россиян за рубежом

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о необходимости создания обращения в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом, а также его идею блокировать разжигающий рознь контент в интернете на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.
Юрист Ярмуш прокомментировала предложение Милонова о борьбе с травлей россиян за рубежом
  • Gettyimages.ru

«Надо покидать эти площадки самим россиянам», — выразила мнение юрист.

По её мнению, необходимо «призывать россиян» отказаться от использования ресурсов, занимающихся травлей.

«Я поддерживаю приостановку (работы. — RT) данных соцсетей на территории России, соответственно, это единственно правильный выход в данной ситуации, в информационной войне, которую развязали западные СМИ», — заключила Ярмуш.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил подготовить обращение в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом.

По его словам, особую роль в этой травле играют зарубежные социальные сети, средства массовой информации и иные цифровые сервисы.

Кроме того, парламентарий заявил о необходимости блокировать разжигающий рознь контент в интернете на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить