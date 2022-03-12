Юрист Ярмуш прокомментировала предложение Милонова о борьбе с травлей россиян за рубежом

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о необходимости создания обращения в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом, а также его идею блокировать разжигающий рознь контент в интернете на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

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«Надо покидать эти площадки самим россиянам», — выразила мнение юрист. По её мнению, необходимо «призывать россиян» отказаться от использования ресурсов, занимающихся травлей. «Я поддерживаю приостановку (работы. — RT) данных соцсетей на территории России, соответственно, это единственно правильный выход в данной ситуации, в информационной войне, которую развязали западные СМИ», — заключила Ярмуш. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил подготовить обращение в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом. По его словам, особую роль в этой травле играют зарубежные социальные сети, средства массовой информации и иные цифровые сервисы. Кроме того, парламентарий заявил о необходимости блокировать разжигающий рознь контент в интернете на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.