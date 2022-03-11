Депутат Боярский объяснил призыв признать компанию Meta экстремистской организацией

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

Боярский назвал разрешение компании Meta публиковать в Instagram и Facebook призывы к насилию против российских военных «вопиющим случаем нарушения всех мыслимых и немыслимых норм и правил».

«Это самый настоящий экстремизм, расовый экстремизм, призыв к расправе над людьми определённой национальности, звучащий из уст огромной корпорации. Конечно, мы не можем оставить это без ответа», — подчеркнул парламентарий.

Депутат выразил уверенность в том, что в ближайшее время будут задействованы инструменты по блокировке всех сервисов корпорации Meta на территории России.

Ранее Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.

Отмечается, что в суд направлено заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. Генпрокуратура также просит запретить деятельность компании на территории России.

11 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к генпрокурору и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta в связи с разрешением публиковать в Instagram и Facebook призывы к насилию против российских военных.

До этого пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.