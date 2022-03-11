Решетников сообщил о встречах с представителями работающих в России иностранных компаний

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что встречался с представителями иностранных компаний в России и обсудил с ними вопросы ведения бизнеса в новых условиях.

«Как раз встречался в прошлую пятницу с 38 компаниями иностранными, которые работают в России», — приводит РИА Новости слова Решетникова в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, основными вопросами были перенастройка производства, снятие административных барьеров.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.