Вице-спикер Совфеда Косачёв: в России следует запретить Facebook и Instagram

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В России следует запретить работу Facebook и Instagram, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Вице-спикер Совфеда Косачёв: в России следует запретить Facebook и Instagram
  • РИА Новости

«Считаю правильным запрет на деятельность этих сетей в России. Удивлён, что этот запрет до сих пор не действует, в чём, увы, нетрудно убедиться», — цитирует РИА Новости Косачёва.

По его словам, данные платформы никогда не были нейтральны, что убивает идею свободных социальных сетей.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор ночью 11 марта направил Meta требование официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных.

До этого пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

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