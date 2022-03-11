Ортопед Очерет назвал неочевидные причины болей в спине

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Вертебролог, ортопед-травматолог Александр Очерет рассказал, что боль в спине может появиться при остеохондрозе, заболеваниях почек, а также сердечно-сосудистой системы.
Ортопед Очерет назвал неочевидные причины болей в спине
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«Самая банальная и распространённая — это боль самой спины, то есть позвоночника, остеохондроз. Грыжа сдавливает нервы, и возникают разнообразные болевые ощущения. Это могут быть ощущения, которые передаются по нервам», — сказал эксперт в беседе с «Москвой 24».

По его словам, отражённые от внутренних органов боли холецистит, заболевания почек, плеврит тоже могут быть причиной болей в спине.

В тот же список можно внести заболевания сердечно-сосудистой системы. Например, инфаркт миокарда иногда начинается с боли в спине или в руке, отметил Очерет.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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