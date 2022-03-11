Иммунолог Максимова рассказала об основных аллергических реакциях организма на медикаменты

Аллерголог-иммунолог Анна Максимова в интервью радио Sputnik перечислила основные аллергические реакции организма на медикаменты.

«Это всевозможные сыпи по типу крапивницы, таксидермии, шелушение, раздражение. Причём реакция может появиться не сразу, а уже после окончания приёма препарата», — заявила она.

По словам Максимовой, антибактериальные препараты чаще других медикаментов способны вызвать аллергию.

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