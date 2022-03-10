Иммунолог Рыжих предупредила о непростом сезоне для аллергиков

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Врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих рассказала, насколько тяжёлой будет предстоящая весна для аллергиков.
Иммунолог Рыжих предупредила о непростом сезоне для аллергиков
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«Сезон аллергии ждём в сроки, потому что «первые звоночки» уже были. В тёплые дни пыльца из южных районов доносилась так или иначе. Например, ольха уже дала о себе знать», — пояснила врач в разговоре с «Известиями».

Помимо ольхи, в тёплые дни в южных районах уже начала зацветать мимоза, в ближайшие дни зацветёт и орешник.

«Судя по тому, какая была снежная зима, цветение будет бурное… В этом году ожидается пиковое цветение деревьев в нашем регионе (Москва, Санкт-Петербург). Ближе к Сибири ожидается в августе пиковое цветение сорных трав — это полынь, в основном. На юге также ожидается пик цветения сорных трав — амброзии», — подчеркнула Рыжих.

Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о проявлении у людей аллергии на холод.

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