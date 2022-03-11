Невролог Соков рассказал о профилактике возникновения когнитивных нарушений

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Врач-невролог отделения клиники лечения боли ГКБ им. Виноградова Пётр Соков рассказал о профилактике возникновения когнитивных нарушений.
Невролог Соков рассказал о профилактике возникновения когнитивных нарушений
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В беседе с Pravda.Ru он выразил мнение, что лучшее средство — это интеллектуальная нагрузка.

«Но нужно не забывать, что, помимо интеллектуальной нагрузки, должен быть комплекс мероприятий, который мы называем здоровым образом жизни. В это входит как физическая активность, так и питание, что очень важно для сохранения интеллектуального здоровья», — заявил Соков.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

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