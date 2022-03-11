Невролог Соков рассказал о профилактике возникновения когнитивных нарушений
- Gettyimages.ru
В беседе с Pravda.Ru он выразил мнение, что лучшее средство — это интеллектуальная нагрузка.
«Но нужно не забывать, что, помимо интеллектуальной нагрузки, должен быть комплекс мероприятий, который мы называем здоровым образом жизни. В это входит как физическая активность, так и питание, что очень важно для сохранения интеллектуального здоровья», — заявил Соков.
Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.