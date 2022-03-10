В Татарстане прививку от COVID-19 сделали почти 2,5 млн жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего вакцинировались 2 473 995 татарстанцев. Завершил иммунизацию 1 925 721 человек. Ревакцинацию прошёл 258 551 житель.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге продолжается обратное перепрофилирование стационаров, передают «Невские новости» со ссылкой на Комитет по здравоохранению.
С 10 марта в городе сократят 1024 инфекционные койки, в частности, в Александровской больнице и детской городской больнице №5.
Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.