В Татарстане прививку от COVID-19 сделали почти 2,5 млн жителей

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1346 жителей за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего вакцинировались 2 473 995 татарстанцев. Завершил иммунизацию 1 925 721 человек. Ревакцинацию прошёл 258 551 житель.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге продолжается обратное перепрофилирование стационаров, передают «Невские новости» со ссылкой на Комитет по здравоохранению.

С 10 марта в городе сократят 1024 инфекционные койки, в частности, в Александровской больнице и детской городской больнице №5.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.