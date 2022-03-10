В Нижегородской области подтвердили 1991 случай коронавируса за сутки

В Нижегородской области подтвердили 1991 случай коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 205 пациентов.

Об этом сообщает newsnn.ru.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость за прошедшую неделю снизилась на 25%.

С начала пандемии в области заболели 388 100 жителей. Вылечились 335 594 человека, включая 2804 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 51 231 случай COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.