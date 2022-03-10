В Краснодарском крае зарегистрировали 264 случая коронавируса за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 264 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (160 жителей).

Всего в регионе заболели 237 031 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 2402 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Число госпитализаций — 261, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

С начала пандемии в регионе заболели 1,47 млн жителей.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.