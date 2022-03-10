Генпрокуратура России поручила проверить обоснованность цен на лекарства в регионах

Пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что ведомство поручило прокурорам в российских регионах проверить обоснованность формирования цен на лекарства.

«Генеральной прокуратурой России прокурорам регионов страны направлено поручение о проведении дополнительных проверок обоснованности формирования участниками фармацевтического рынка цен на лекарственные препараты», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что по результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.

Ранее в Минпромторге заявили, что лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших хватит на год, а по большинству готовых препаратов запасы превышают 25% от общего годового объёма продаж в 2021 году.