В Минпромторге заявили о годовом запасе лекарств в России
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Об этом сообщает «Российская газета».
Как отметили в ведомстве, из-за транспортных и логистических сложностей есть задержки с поставками препаратов из-за рубежа, но идёт работа по поиску альтернативных логистических операторов, новых коридоров поставок.
«Так, некоторые производители уже сумели пересмотреть привычные логистические цепочки и наладить поставки необходимых субстанций и расходных материалов», — уточнили в пресс-службе Минпромторга.
Ранее производитель лекарств и сельскохозяйственной химии концерн Bayer заявил, что продолжает работать в России.
НСН передавала, что в Москве объём производства лекарственных средств в 2021 году вырос более чем на 67%.