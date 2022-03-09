В Минпромторге заявили о годовом запасе лекарств в России

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В Минпромторге заявили, что лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших хватит на год, а по большинству готовых препаратов запасы превышают 25% от общего годового объёма продаж в 2021 году.
В Минпромторге заявили о годовом запасе лекарств в России
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Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметили в ведомстве, из-за транспортных и логистических сложностей есть задержки с поставками препаратов из-за рубежа, но идёт работа по поиску альтернативных логистических операторов, новых коридоров поставок.

«Так, некоторые производители уже сумели пересмотреть привычные логистические цепочки и наладить поставки необходимых субстанций и расходных материалов», — уточнили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее производитель лекарств и сельскохозяйственной химии концерн Bayer заявил, что продолжает работать в России.

НСН передавала, что в Москве объём производства лекарственных средств в 2021 году вырос более чем на 67%.

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