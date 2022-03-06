В концерне Bayer заявили, что продолжают работать в России

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Производитель лекарств и сельскохозяйственной химии концерн Bayer заявил, что продолжает работать в России.
В концерне Bayer заявили, что продолжают работать в России
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Об этом сообщает «Российская газета».

«Bayer предоставляет жизненно важные продукты для здравоохранения и производства продовольствия, бесперебойная поставка которых крайне необходима. Мы прилагаем максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок лекарств и агрономических решений», — отметили в компании.

В плановом режиме продолжает работу и компания Sanofi.

«Производственный комплекс «Санофи Восток» в Орловской области, производящий всю линейку современных инсулинов, продолжает работать в плановом режиме», — сказали в компании.

Как отметил Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям Sanofi в евразийском регионе, за время присутствия на российском рынке компания ни на день не приостанавливала свою деятельность.

«В настоящее время мы располагаем достаточными запасами на складах и работаем над обеспечением бесперебойных поставок препаратов Sanofi», — добавил он.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России стабильная, накоплен значительный запас препаратов.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.

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