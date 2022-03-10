В Госдуму внесён проект об оборотных штрафах для IT-гигантов по закону «о приземлении»

Депутаты от фракции «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект об оборотных штрафах для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона «о приземлении».

Как пишет РИА Новости, в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в России без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.

22 февраля сообщалось, что компания Zoom зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках российского закона о «приземлении».

Вместе с тем компания Meta приступила к соответствующей процедуре.

Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что в ближайшее время для иностранных компаний, которые не выполнили российский закон «о приземлении», будут запущены меры принуждения.