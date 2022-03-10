В Госдуму внесён проект об оборотных штрафах для IT-гигантов по закону «о приземлении»
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в России без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.
22 февраля сообщалось, что компания Zoom зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках российского закона о «приземлении».
Вместе с тем компания Meta приступила к соответствующей процедуре.
Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что в ближайшее время для иностранных компаний, которые не выполнили российский закон «о приземлении», будут запущены меры принуждения.