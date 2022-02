Meta и Zoom занялись регистрацией личных кабинетов на сайте Роскомнадзора

Компания Zoom зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках российского закона о «приземлении». Вместе с тем компания Meta приступила к соответствующей процедуре.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Иностранные компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc. приступили к выполнению требований, установленных Федеральным законом №236-ФЗ. Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что компания Zoom Video Communications, Inc. уже зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Spotify и Apple открыли представительства в России.