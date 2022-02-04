Spotify и Apple открыли представительства в России

Американская компания Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России. Это следует из информации на сайте Роскомнадзора.

Как сообщает ТАСС, аудиостриминговый сервис Spotify также открыл представительство в России.

Согласно российскому законодательству, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России.

В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что 13 иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России.