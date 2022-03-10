Врач Зиннатуллин предупредил о возможных последствиях COVID-19 для ЖКТ

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, что коронавирус может негативно отразиться на органах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Коронавирус, неважно, «дельта» это или «омикрон», поражает ткани, которые имеют рецепторы ACE2. Они (рецепторы ACE2. — RT) находятся в лёгочной ткани, поэтому в основном вирусы поражают лёгочную ткань с развитием воспаления вплоть до пневмонии. Но дальше выяснилось, что коронавирус поражает и желудочно-кишечный тракт, потому что эти рецепторы находятся и в кишечнике», — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

По его словам, порой при коронавирусной инфекции на первый план выходят именно проблемы с ЖКТ.

Проявлениями подобных проблем могут быть в том числе боли и изменения в анализах крови.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».