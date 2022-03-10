Врач Токарев рассказал, как долго может сохраняться температура после COVID-19

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что после COVID-19 субфебрильная температура до 37,5 °С может сохраняться несколько месяцев.

«Долгое сохранение субфебрильной температуры говорит либо о дисрегуляции иммунной системы, развитии ряда осложнений, либо о длительном персистировании коронавируса, например, в лимфоидной ткани или кишечнике. Инфекция сохраняется в клетках, но не выделяется из дыхательных путей, то есть человек при этом не заразен», — объяснил Токарев в беседе с URA.RU.

При этом, по его словам, повышение температуры до 37—37,5 °С после завершения острого периода заболевания может наблюдаться длительное время — в течение месяца и двух.

В подобных ситуациях пациенту стоит пройти дополнительное обследование, добавил врач.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».