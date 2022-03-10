Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии дефицита товаров в России

В российских регионах поставщики обладают достаточным запасом товаров, дефицита не наблюдается. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет. В этом случае рост цен носит необоснованный характер», — написал он в Telegram.

Володин также заявил, что недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, когда речь идёт о продукции, которая производится и потребляется в России.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта вводят ограничение наценки на уровне 5% на четыре категории товаров.